Белгородскую область за сутки атаковали более 100 беспилотников ВСУ

Обстрелам подверглись 11 муниципалитетов региона
09:26

БЕЛГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали более 100 беспилотников при атаке на 11 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В Белгородском округе поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, села Бессоновка, Бочковка, Красный Октябрь, Таврово, Черемошное и Ясные Зори подверглись атакам 11 БПЛА, 3 из которых сбиты и подавлены. Вчера стало известно, что 13 ноября в селе Ясные Зори в результате удара дрона по автомобилю погиб мужчина. <…> В Борисовском округе поселок Борисовка, села Грузское, Зозули и хутор Красиво атакованы по одному БПЛА. В Валуйском округе по поселку Дальний, селам Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка и хутору Леоновка совершены удары 9 БПЛА, 6 из которых сбиты и подавлены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над Вейделевским округом подавлен 1 дрон, в Волоконовском округе села Борисовка, Волчья Александровка, Грушевка, хутора Бочанка, Екатериновка, Ульяновка и Шаховка подверглись атакам 10 БПЛА, 3 из которых подавлены и сбиты. В оперштабе проинформировали, что в хуторе Бочанка от атаки дрона на автомобиль ранены супруги, а в селе Волчья Александровка при детонации дрона пострадали три человека.

"В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам с применением 17 боеприпасов и атакам 26 БПЛА, 1 из которых сбит. В городе Грайворон от ударов дронов по автомобилям погиб мирный житель. <…> Над Ивнянским округом сбит БПЛА. Без последствий. В Краснояружском округе по поселкам Красная Яруга, Прилесье, селам Колотиловка и Староселье выпущено 17 снарядов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 16 БПЛА, 9 из которых сбиты и подавлены", - добавили в оперштабе региона.

Сообщается, что в Ракитянском округе поселок Ракитное, село Дмитриевка и хутор Первомайский атакованы 4 БПЛА, 1 из которых сбит, над Ровеньским округом сбит БПЛА без последствий. В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Маслова Пристань, селам Белянка, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Сурково нанесены удары 21 БПЛА, 18 из которых сбиты и подавлены, говорится в сообщении оперштаба Белгородской области. 

