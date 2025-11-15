Экс-министра сельского хозяйства Новгородской области арестовали на два месяца

Мужчину обвиняют в получении взяток в особо крупном размере

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу на два месяца экс-министра сельского хозяйства Новгородской области, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Прокуратура Новгородской области поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего регионального министра сельского хозяйства, обвиняемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) <...>. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год обвиняемый, занимая руководящие должности в региональном министерстве сельского хозяйства, получил от предпринимателей взятки на общую сумму свыше 6,5 млн рублей. Средства предназначались за совершение незаконных действий в интересах предпринимателей, связанных с получением грантов на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров на общую сумму более 30 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов предпринимателей, возникающих в процессе ведения фермерской деятельности, в том числе при взаимодействии с иными государственными органами региона.