На Украине в лесу нашли тело ранее мобилизованного мужчины

Причины смерти не уточняются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Тело мужчины найдено в лесу Ивано-Франковской области на западе Украины, которого несколько дней назад мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщило издание "Страна".

Об обнаруженном теле 39-летнего мужчины сообщила полиция региона, причины смерти не уточняются. При этом в полиции заявили, что "признаков насильственной смерти не выявлено". Как отмечает издание, погибший - недавно мобилизованный Олег Скрипца, которого забрали в ТЦК еще 8 ноября, после чего мужчина не выходил на связь.

Издание со ссылкой на знакомую погибшего сообщает, что в районном ТЦК сначала вводили в заблуждение относительно местонахождения мобилизованного, а после заявили, что выпустили мужчину 10 ноября, потому что он "дебоширил и не давал спать ребятам". По информации женщины, позже его повторно задержала рота охраны города Калуша Ивано-Франковской области, что случилось после этого задержания, официально не было установлено.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Сотрудники военкоматов при задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.