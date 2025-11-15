КСИР Ирана задержал нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов

Танкер перевозил около 30 тыс. тонн нефтепродуктов и направлялся в Сингапур

ТЕГЕРАН, 15 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в пятницу утром в Персидском заливе задержали нефтяной танкер Talara, шедший под флагом Маршалловых Островов.

"Вчера утром, в 07:30 (по местному времени - прим. ТАСС), после того как судебные органы выдали ордер на арест груза нефтяного танкера с названием Talara под флагом Маршалловых Островов, военнослужащие ВМС КСИР отследили его перемещения и задержали", - приводит фрагмент заявления военной структуры телеканал SNN.

Указывается, что танкер перевозил около 30 тыс. тонн нефтепродуктов и направлялся в Сингапур. Как отметили в КСИР, после проверки всей документации было установлено, что танкер нарушает законодательство исламской республики.