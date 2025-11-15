В Звенигороде мужчина проник в квартиру и избил хозяйку

Злоумышленник, пытаясь скрыться, выпал из окна и погиб

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в Звенигороде, где мужчина ворвался в квартиру незнакомой женщины, избил ее, а после приезда сотрудников МЧС, предварительно, пытаясь скрыться, выпал из окна и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилища с применением насилия, а также умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 139 УК РФ, ч. 1 ст. 112 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 ноября неизвестный мужчина проник в квартиру дома, где напал на незнакомую ему женщину. Вел себя неадекватно, а после прибытия в квартиру по вызову сотрудников МЧС, он, предварительно, пытаясь выбраться, выпал из окна седьмого этажа. От полученных травм он умер на месте. По факту его гибели проводится проверка.

В пресс-службе добавили, что следователем уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.