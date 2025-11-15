В Забайкалье опрокинулся автобус с вахтовиками

Пострадали пять человек

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 15 ноября. /ТАСС/. Авария с участием автобуса, перевозившего вахтовиков, произошла в Забайкальском крае, пострадали пять человек, сообщили в Госавтоинспекции Забайкалья.

"На подъездной автодороге к г. Шилка, на 8-м км от федеральной автодороги Р-297 водитель автобуса совершил наезд на животное, не справился с управлением и совершил опрокидывание", - говорится в сообщении.

Автобус перевозил вахтовиков, двигался из Читы в Газимуро-Заводский район. В Шилкинскую центральную районную больницу обратились пять пассажиров. После осмотра медиков и оказания помощи они были отпущены.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.