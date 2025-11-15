В ДНР при атаке дронов ВСУ погибли священник с женой и семья прихожан

Во всех приходах Горловской епархии имена погибших помянут на заупокойной ектении за Божественной литургией и совершат по ним панихиду

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. От целенаправленных ударов украинских дронов и минометов во время попытки эвакуироваться на российскую сторону погибли семь мирных жителей. Жертвами ВСУ стали настоятель храма Царственных мучеников села Александро-Калиново под Константиновкой, его жена, а также семья прихожан с ребенком, сообщили в Горловской и Славянской епархии.

Люди решились на это после того, как храм, где они долгое время укрывались, был разрушен. У них заканчивались продукты, рассказали в епархии.

"Трагически погибли протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, расположенного под Константиновкой, и его супруга Светлана. Отец Владимир, его жена и еще одна семья прихожан с восьмилетним ребенком попытались самостоятельно выйти из зоны боевых действий на российскую сторону. <…> По свидетельствам очевидцев, группу мирных безоружных людей сначала атаковали украинские дроны, потом начали обстреливать минами. Раненых добивали дронами всю ночь. Всего погибло семь человек", - говорится на сайте епархии.

По данным епархии, односельчане пытались забрать тела убитых, чтобы похоронить их. Но дроны ВСУ начинали охотиться и на них при каждой попытке это сделать.

Сообщается, что во всех приходах Горловской епархии 15 и 16 ноября имена погибших помянут на заупокойной ектении за Божественной литургией и совершат по ним панихиду. Митрополит Горловский и Славянский Митрофан выразил глубокие соболезнования родным и близким отца Владимира, матушки Светланы и семьи, которая была вместе с ними.