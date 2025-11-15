При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали двое мирных жителей

Им оказали медицинскую помощь

БЕЛГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. При ударе дрона ВСУ по автомобилю в Валуйском округе Белгородской области ранение получил 18-летний парень. Еще один мужчина пострадал от детонации FPV-дрона в Белгородском округе, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

В сообщении уточняется, что в Валуйском округе на дороге Борки - Казинка при ударе дрона по машине пострадал 18-летний парень. Его доставили в Валуйскую ЦРБ. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший будет лечиться в стационаре. В Белгородском округе в селе Никольское при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения голени и стопы.

Кроме того, в селе Нечаевка дрон сдетонировал рядом с частным домом - посечены кровля и забор. В селе Красный Октябрь от удара FPV-дрона повреждено ограждение на территории сельхозпредприятия, в селе Устинка при детонации дрона от огня сгорел легковой автомобиль.

Также в оперштабе проинформировали, что в Грайвороне FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом, повреждено остекление. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, машина получила повреждения. В хуторе Екатериновка Волоконовского округа при детонации FPV-дрона посечен кузов и разбиты стекла микроавтобуса. В хуторе Шаховка после сбросов взрывных устройств с БПЛА в двух частных домах выбиты окна и пробиты кровли, а также повреждены две хозпостройки.