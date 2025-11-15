В Париже преступники пытались ограбить бутик Chanel

Они протаранили витрину на скутерах

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Орлов/ ТАСС

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Группа вооруженных людей попыталась ограбить магазин Chanel на бульваре Монтень в центре Парижа, протаранив витрину на скутерах. Об этом сообщает телеканал LCI.

Инцидент произошел в 04:43 по местному времени (06:30 мск). Четверо людей на скутерах несколько раз протаранили витрину, пытаясь проникнуть внутрь бутика. По меньшей мере у одного из них при себе был пистолет, однако неизвестно был ли он настоящим. После вмешательства охранника магазина злоумышленники скрылись с места происшествия, не сумев ничего украсть. К настоящему моменту задержать грабителей не удалось.

В компании Chanel сообщили, что в ходе попытки ограбления "был ранен сотрудник службы безопасности", ему была оказана медицинская помощь. Бутик закрыли "до дальнейшего распоряжения". В Chanel заявили, что "не было причинено никакого материального ущерба". При этом кадры с места происшествия свидетельствуют о существенном повреждении витрины магазина.

В начале октября похожее ограбление произошло в другом магазине Chanel, расположенном на улице Руаяль между площадями Согласия и Мадлен. Тогда злоумышленники смогли проникнуть в магазин, протаранив витрину на автомобиле - полиция обнаружила его на расположенной поблизости подземной парковке. Полиции удалось задержать преступников и вернуть украденные предметы, общая стоимость которых составила 575 тыс. евро.