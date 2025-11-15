На Запорожье число оставшихся без света абонентов из-за атак ВСУ увеличилось до 44 тыс.

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Число оставшихся без электричества абонентов в результате атак Вооруженных сил Украины по объектам критической инфраструктуры увеличилось до 44 тыс. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Балицкий в своем Telegram-канале написал, что была зафиксирована атака беспилотников ВСУ "по объекту критической инфраструктуры". В Днепрорудном и близлежащих селах есть перебои с электроснабжением. "Без электроснабжения временно остались около 44 тыс. абонентов", - уточнил он. Энергетиками проводятся восстановительные работы.