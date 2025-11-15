В Литве около аэропорта Вильнюса задержали оператора БПЛА

Работа аэропорта из-за инцидента не прерывалась

Редакция сайта ТАСС

© H Sauchuk/ Shutterstock/ FOTODOM

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Служба охраны общественного порядка Литвы в районе Вильнюсского международного аэропорта задержала оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом ведомство сообщило в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сотрудники службы выехали в район несанкционированного запуска беспилотника, зафиксированного системой контроля Fly Safe, и задержали осуществившего запуск оператора", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в контрольной зоне Вильнюсского международного аэропорта, где полеты БПЛА запрещены. Задержанный заявил, что не знал о действующем запрете.

Работа аэропорта из-за инцидента не прерывалась.