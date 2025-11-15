Совершившего наезд на людей в Стокгольме водителя освободили из-под стражи

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Мужчина, находившийся за рулем двухэтажного автобуса, совершившего наезд на людей в Стокгольме в пятницу, освобожден из-под стражи. Об этом говорится в пресс-релизе шведской прокуратуры.

15 ноября полиция допросила водителя, задержанного после аварии. Заместитель прокурора Роберт Слоттенберг отмечает в сообщении, что "некоторые следственные действия все еще продолжаются", и нет оснований для содержания водителя автобуса под стражей.

В ходе допроса мужчине были предъявлены обвинения в "причинении телесных повреждений".

Ранее полиция Швеции сообщала, что причина наезда двухэтажного автобуса на людей в Стокгольме пока не установлена, однако нет данных, свидетельствующих о том, что водитель намеренно врезался в остановку.

В результате наезда погибли три человека. Еще трое пострадали, двое из них находятся в больнице. Водитель также госпитализирован. Как выяснила полиция, после высадки пассажиров он готовился сделать остановку, но когда автобус должен был направиться на парковку, произошло что-то, что привело к аварии.