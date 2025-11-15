СК раскрыл серию из 25 изнасилований, совершенных более 20 лет назад в Москве

Жертвами преступника были в основном несовершеннолетние, возвращавшиеся из школы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России установил причастного к 25 изнасилованиям женщин и несовершеннолетних девочек, совершенных в Москве в 2000-х годах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спустя два десятилетия в Москве раскрыли одно из самых громких и жестоких дел о серийном насильнике. 73-летний мужчина предстал перед судом по 25 эпизодам. Его жертвами были в основном несовершеннолетние, возвращавшиеся из школы. Самой младшей - всего 12 лет", - говорится в сообщении.

Также в обвинение вошли 11 разбойных нападений в отношении 16 потерпевших. Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как пояснили в ведомстве, преступник совершал изнасилования в 2000-х годах. Тогда он выслеживал своих жертв, заходил в подъезды и нападал с ножом. Следствие смогло установить подозреваемого во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Криминалисты Главного следственного управления СК России по Москве изучили 1,5 тыс. архивных дел и вычислили характерный почерк преступника. Важным доказательством стали биологические материалы, которые собрали более 20 лет назад. С помощью генетической экспертизы было установлено, что они принадлежат обвиняемому. Кроме того, его опознали потерпевшие.

Сам преступник был ранее неоднократно судим, в том числе за подобные преступления. Из мест лишения свободы он освободился только год назад, отметили в СК.