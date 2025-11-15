ТАСС: боевики ВСУ мародерствуют в подконтрольной Киеву зоне приграничья

В российских силовых структурах рассказали, что украинские солдаты разоряют и грабят покинутые мирным населением дома

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ разоряют и грабят покинутые мирным населением дома на территории подконтрольной Киеву российско-украинского приграничья. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На контролируемых киевским режимом прифронтовых территориях солдат ВСУ уличили в мародерстве. В социальных сетях расходятся кадры, где боевики проникают на территорию частного домовладения, хозяева которого были эвакуированы. Веб-камеры повсеместно фиксируют факты проникновения", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на одном из таких видео видно, как солдат ВСУ проникает на территорию через забор и открывает ворота двум другим. "Судя по отсутствию на ВСУшниках бронежилетов и шлемов, это произошло не на первой линии обороны, а сами мародеры, скорее всего, входят в состав местной теробороны", - отметил представитель силовых структур.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что живущие в прифронтовых зонах украинцы жалуются на бесчинства военнослужащих ВСУ, в том числе на разграбление домов.