На Запорожье число абонентов без электричества из-за атак ВСУ выросло до 66 тыс.

Зафиксирована очередная атака по критической инфраструктуре

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Количество абонентов без электричества возросло до 66 тыс. в Запорожской области из-за повторных атак Вооруженных сил Украины по критической инфраструктуре. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Противник не прекращает массированную атаку БПЛА по прифронтовым районам области. Зафиксирована очередная атака по критической инфраструктуре. Еще 33 тысячи абонентов без электроснабжения. Всего 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов отключены от электроснабжения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.