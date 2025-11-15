В Воронеже и Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Работают системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Воронежа и Нововоронежа района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Воронеж и Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.

Ранее угроза непосредственного удара БПЛА была объявлена в Лискинском районе Воронежской области.