В Запорожской области частично восстановили электроснабжение после атак ВСУ

Работы по подключению потребителей будут вести круглосуточно, указал губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение частично восстановлено в Запорожской области после атак украинских войск на критическую инфраструктуру. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей Запорожской области. Часть потребителей уже удалось подключить к электроснабжению. Остаются частично обесточенными город Васильевка и села Васильевского и Михайловского муниципальных округов", - написал Балицкий в Telagram-канале.

Он уточнил, что без электроснабжения остаются 38,5 тыс. абонентов. Губернатор подчеркнул, что работы по подключению потребителей будут вести круглосуточно.

Ранее губернатор сообщил, что в результате массированных атак БПЛА ВСУ на прифронтовые районы области без электричества остались 66 тыс. абонентов.