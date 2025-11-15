TV 100: в Стамбуле при прокладке линии метро произошел обвал пород
19:10
обновлено 19:43
СТАМБУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Обвал земных пород произошел в районе Бешикташ в Стамбуле при проведении работ по прокладке линии метро. Об этом сообщил телеканал TV 100.
По данным телеканала CNN-turk, пострадали пять человек, трое из них выбрались самостоятельно, двое эвакуированы подразделением спасателей.
Причины обрушения неизвестны. Сообщается, что обвал произошел на одной из платформ под землей.