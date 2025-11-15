В Борисоглебске Воронежской области объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Работают системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Борисоглебска Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! Борисоглебск - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал глава региона.

Позднее такую угрозу объявили на территории Россошанского района.

В новость внесены изменения (22:55 мск) - добавлена информация об угрозе на территории Россошанского района.