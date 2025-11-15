В поселке Искателей Ненецкого АО ветер сорвал кровлю жилого дома

Никто не пострадал

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал кровлю с крыши многоквартирного дома на улице Дружбы в рабочем поселке Искателей. Создан оперативный штаб по оказанию помощи жителям и устранению последствий, сообщили в группе администрации поселка во "ВКонтакте".

"На месте обрушения сайдинга с крыши многоквартирного дома на улице Дружбы работают представители управляющей компании, комбината по благоустройству и экстренные службы. В администрации действует оперативный штаб с участием главы поселка Ивана Егорова по оказанию помощи жителям и устранению последствий сильного ветра", - сказано в сообщении.

В связи с усилением ветра власти попросили жителей оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.

Как сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС Ненецкого автономного округа, угрозы для жителей дома нет.

"В поселке Искателей из-за сильного порыва ветра произошло повреждение кровли жилого дома на улице Дружбы, 24. Погибших, пострадавших нет. Угроз для жителей дома нет", - сказано в сообщении МЧС НАО.

Спасатели и пожарные МЧС России расчищают территорию от упавших элементов кровли и оказывают помощь населению. Для ликвидации последствий происшествия привлечено 11 человек и три единицы техники.