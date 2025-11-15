У берегов Ливии из-за крушения лодок с мигрантами погибли как минимум четверо

На двух судах находилось около 95 человек

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 15 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли у берегов Ливии в результате крушения двух лодок с нелегальными мигрантами. Об этом сообщило Ливийское общество Красного Полумесяца.

По его информации, на двух судах находились порядка 95 человек.

Ливийская территория является крупнейшим перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские страны. Ежегодно десятки тысяч человек пытаются перебраться в Европу по Средиземному морю, сотни гибнут в результате кораблекрушений. По последним данным Международной организации по миграции, в Ливии проживают около 867 тыс. мигрантов 44 национальностей.