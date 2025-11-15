В Волгограде откроют два ПВР после атаки БПЛА на районы города

Они будут размещены в школе №51 и лицее №7

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Администрация Волгограда откроет два пункта временного размещения в связи с атакой БПЛА на районы города. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. <...> Мною даны поручения администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения в школе №51 и лицее №7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале администрации региона.

В администрации Волгограда добавили, что для перевозки жителей к ПВР были поданы автобусы большой вместимости. В пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание. Соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи взяла на контроль областная прокуратура.