На Камчатке с вулкана Безымянный сходят обломочные лавины

Спутниковые данные показали крупную тепловую аномалию над вулканом

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Вулкан Безымянный на Камчатке готовится к извержению, ученые фиксируют мощную термальную аномалию и сход горячих лавин со склонов исполина. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"В темное время суток наблюдается свечение купола и сход раскаленных обломочных лавин", - сообщили в учреждении.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, активность вулкана постепенно возрастает, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. Спутниковые данные показали крупную тепловую аномалию над вулканом. Вулкан готовится эксплозивному извержению.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем 1-2 раза в год.