На Камчатке объявили штормовое предупреждение

В акватории Берингова моря прогнозируются волны высотой до 9 м

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Волны высотой до 9 м прогнозируются в акватории Берингова моря на Камчатке, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по краю.

"17 ноября в акватории Берингова моря, в подрайонах 11291 и 11292 (Олюторский муниципальный район), ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 м. В подрайоне 11292 явление сохранится до середины дня 17 ноября, а в подрайоне 11291 - до конца суток 17 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объявлено штормовое предупреждение. В регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. Уточняется, что для населенных пунктов на побережье ветровое волнение моря угрозы не представляет.