В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Ночью на севере Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.