В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
Редакция сайта ТАСС
02:56
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменили на территории Липецка и ряда муниципалитетов области. Об этом сообщал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
"Отбой красного уровня - "Угроза атаки БПЛА" - по ранее объявленным районам. Сохраняется желтый уровень - "Воздушная опасность" - на территории Липецкой области", - говорилось в сообщении.
Позже глава области сообщил об отмене воздушной опасности в Липецкой области.
В новость внесены изменения (06:10 мск) - добавлена информация об отмене желтого уровня на территории Липецкой области.