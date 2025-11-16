В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменили на территории Липецка и ряда муниципалитетов области. Об этом сообщал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"Отбой красного уровня - "Угроза атаки БПЛА" - по ранее объявленным районам. Сохраняется желтый уровень - "Воздушная опасность" - на территории Липецкой области", - говорилось в сообщении.

Позже глава области сообщил об отмене воздушной опасности в Липецкой области.

В новость внесены изменения (06:10 мск) - добавлена информация об отмене желтого уровня на территории Липецкой области.