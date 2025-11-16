В Киеве объявляли воздушную тревогу

Сирены работают также в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога действовала в столице Украины. Вскоре предупреждение об опасности отменили. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучали в городе 23 минуты. Предупреждение об угрозе с воздуха перестало действовать и в Киевской области.

В красной зоне все еще находятся Днепропетровская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. Также воздушную тревогу объявили в Одесской области.