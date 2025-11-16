В Бурятии троих детей госпитализировали после пожара в квартире

У них выявили признаки отравления продуктами горения

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 16 ноября. /ТАСС/. Трое детей с признаками отравления продуктами горения госпитализированы после пожара в квартире в Бурятии, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Минувшей ночью в Улан-Удэ произошел пожар в квартире на проспекте Строителей. Из горящей квартиры спасли трех несовершеннолетних мальчиков 12, 4 и 1,5 лет. Все дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы в ДРКБ (Детскую республиканскую клиническую больницу - прим. ТАСС). Пожар оперативно ликвидировали сотрудники МЧС России на 10 кв. м. Всего на тушении работали 26 человек личного состава и 8 единиц техники", - сообщили в ведомстве.