В Иркутской области локализовали пожар в цехах по производству диванов

На месте работают 25 специалистов и 9 единиц спецтехники

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар в цехах по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области локализовали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Пожар локализован на 1,2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Два цеха по производству диванов загорелись 16 ноября, погибших и пострадавших нет. На месте работают 25 специалистов и 9 единиц спецтехники. Прокуратура Иркутской области проконтролирует установление обстоятельств пожара.