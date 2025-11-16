В Волгограде потушили пожар в доме после атаки БПЛА

Возгорание возникло в многоквартирном доме на улице Кропоткина

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном доме, возникший после атаки БПЛА на Волгоград, потушен. Об этом ТАСС сообщили в администрации Волгоградской области.

"Пожар на Кропоткина потушен", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 16 ноября Волгоград подвергся атаке БПЛА, в результате были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая территория. Пострадали три человека в жилых районах, в одном из многоквартирных домов произошел пожар. Для жителей подготовили пункты временного размещения в школе №51 и лицее №7.