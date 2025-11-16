В Волгоградской области в ДТП погибли три человека

В аварии столкнулись грузовик и легковой автомобиль

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. На федеральной трассе Сызрань - Саратов - Волгоград три человека погибли в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Авария произошла в 04:30 мск на 626-м км трассы в Дубовском районе Волгоградской области. "Водитель автомобиля "Киа-Рио", не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении лесовозом "Мерседес-Бенц Акрос" с полуприцепом. В результате аварии легковой автомобиль сгорел, водитель и два пассажира погибли на месте", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место происшествия выезжала прокурор Дубовского района, прокуратура контролирует ход проверки, проводимой следователями.