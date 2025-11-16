В Видном при пожаре в кафе погибли два человека

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. В Видном Московской области два человека стали жертвами пожара, сообщает областной главк МЧС РФ.

"В 21:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Видное, ул. Вокзальная, д. 1. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение внутри здания на площади 30 кв. метров. В результате пожара пострадали четыре человека, из них погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

Пожар был ликвидирован ночью. Его очаг находился в помещении кафе.

Подмосковное управление СК РФ начало проверку по факту пожара и гибели мужчины и женщины. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.