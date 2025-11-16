В Аргентине россиянка задержала напавшего на нее грабителя

Мужчина нанес ей несколько ударов, после чего его сообщник на мотоцикле протащил женщину несколько метров по дороге

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноября. /ТАСС/. Двое грабителей на мотоцикле попытались украсть у россиянки телефон в Буэнос-Айресе, но ей удалось оказать сопротивление и задержать одного из них до прибытия полиции. Об этом сообщила газета La Nacion.

По ее информации, инцидент произошел 9 ноября. Туристка из России на велосипеде смотрела в телефон, ожидая смены сигнала светофора на пешеходном переходе. В этот момент к ней сзади приблизились двое мужчин на мотоцикле.

Один из них попытался отобрать у нее телефон, но женщина крепко держала гаджет. Мужчина нанес ей несколько ударов, после чего его сообщник на мотоцикле протащил женщину несколько метров по дороге. Однако ей удалось сбросить одного из грабителей с мотоцикла и продолжить борьбу, а водитель скрылся с места происшествия.

Через некоторое время к россиянке на помощь подоспели прохожие. С их помощью туристке удалось задержать злоумышленника до прибытия полиции. Второго грабителя позже задержали правоохранители.