На Пхукете задержали россиянина по подозрению в сбыте наркотиков

Полицейский под прикрытием вступил в группу в мессенджере, заказав доставку наркотиков и договорившись о встрече

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 16 ноября. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала на Пхукете россиянина по подозрению в продаже кокаина в Telegram. Об этом говорится в распространенном сообщении туристической полиции острова.

Полицейский под прикрытием вступил в группу в мессенджере, заказав доставку наркотиков и договорившись о встрече. "Находившиеся в засаде полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний гражданин России Антон Тютяев. При обыске у него был обнаружен кокаин", - говорится в сообщении.

В ходе проверки документов выяснилось, что у россиянина была студенческая виза частной местной школы. Полиция предъявила ему обвинения в сбыте наркотиков. Его доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.