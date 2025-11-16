В Иркутской области потушили пожар в цехах по производству диванов

Погибших и пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар в цехах по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Два цеха по производству диванов загорелись рано утром 16 ноября, погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. На месте работали 25 специалистов и 9 единиц спецтехники. Прокуратура Иркутской области проконтролирует установление обстоятельств пожара.