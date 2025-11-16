Полиция опечатала отель в Стамбуле после ЧП со смертельным отравлением туристов

Трое постояльцев умерли, предположительно, от отравления фастфудом

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Стамбульская полиция в воскресенье утром опечатала отель в районе Фатих, трое постояльцев которого умерли, предположительно, от отравления фастфудом. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Газета Sabah в свою очередь отмечает, что врачи осмотрели 15 человек, проживавших в отеле, проблем со здоровьем у них не обнаружили. Они переселены в другие гостиницы.

Ранее сообщалось, что в небольшой гостинице Harbour Suites Old City в туристическом районе Фатих 9 ноября остановилась семья из ФРГ, трое членов которой, в том числе двое детей в возрасте трех и шести лет, умерли в больнице, предположительно, от отравления фаршированными мидиями и картофелем, которые они съели в одном из кафе в районе Бешикташ. Отец семейства находится в больнице на ИВЛ.

15 ноября из той же гостиницы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы еще двое туристов - граждане Италии и Марокко. По данным телеканала TRT Haber, состояние их здоровья у врачей опасений не вызывает.

По факту происшествия прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В рамках расследования дела задержаны восемь человек, четверо из которых - представители заведений общепита, которые посещали иностранцы. Под стражу также взяты хозяин отеля, сотрудник и двое работников компании, которые проводили в нем дезинсекцию.