В Орловской области завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

Также травмы получил несовершеннолетний пассажир

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя погибшими в Глазуновском районе Орловской области. Водитель, который не справился с управлением и врезался в остановку, был лишен прав, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"При координирующей роли прокуратуры по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Глазуновском районе, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 16 ноября водитель автомобиля Opel Astra, будучи лишенным в установленном законом порядке права управления транспортным средством, двигался в сторону поселка Глазуновка. Нарушив правила дорожного движения, мужчина допустил занос автомобиля, съехал на обочину, в результате транспортное средство врезалось остановочный павильон. "В результате ДТП два пассажира автомобиля погибли, несовершеннолетний пассажир получил травмы. Водитель автомашины также скончался", - сообщили в пресс-службе, отметив, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре.