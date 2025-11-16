В Ростовской области в ДТП погиб подросток

Несовершеннолетний водитель выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Подросток погиб, выехав на красный сигнал светофора на железнодорожный переезд в Ростовской области на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск. Машина наехала на автоматический бордюр, опрокинулась и загорелась, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в 15:15 мск на 351-м километре трассы. "Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, управляя автомобилем "Хавал F7", выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Не справившись с управлением, несовершеннолетний допустил наезд на автоматическое барьерное ограждение, в результате чего авто съехало с дороги и опрокинулось. В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. Водитель автомобиля "Хавал" погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские призвали родителей не оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе и пресекать попытки несовершеннолетних управлять транспортом без прав.

В прокуратуре Ростовской области организовали проверку в том числе по выполнению родителями своих обязанностей.