В ДР Конго на медном руднике из-за оползня погибли более 30 человек

Число жертв может увеличиться

ПРЕТОРИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Более 30 человек погибли на юге Демократической Республики Конго в результате обрушения участка медного рудника, где добычу ведут кустарным образом не имеющие соответствующей лицензии шахтеры. Об этом сообщил губернатор провинции Луалаба Фифи Массука.

"Погибли 32 человека, однако число жертв может увеличиться, так как поисковые работы еще не завершены", - приводит его слова радиостанция RFI. В свою очередь ассоциация горняков сообщает о 49 погибших и десятках пропавших без вести.

Причиной гибели людей власти называют оползень, который произошел на руднике из-за проливного дождя. Однако радиостанция приводит и иную версию. Согласно ей, между вооруженной охраной той части рудника, где добыча ведется промышленным образом, и работниками произошел конфликт. Охрана открыла стрельбу, чтобы разогнать шахтеров. Это привело к обрушению самодельного моста и последовавшему затем оползню. Причины спора между шахтерами и охраной не сообщаются.