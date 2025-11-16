Corriere della Sera: дело о коррупции ставит Украину под угрозу

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Политическая карьера Владимира Зеленского скомпрометирована из-за коррупционного скандала, уже рассматриваются три кандидатуры ему на замену, а само "выживание Украины" находится под угрозой, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на украинские источники.

"Политическая парабола очевидна: от президента-героя до плохого администратора, не способного управлять страной. Карьера Зеленского под большим вопросом", - пишет издание, добавляя, что в случае выборов он не был бы переизбран.

Как пишет издание со ссылкой на украинские источники, британское правительство работает над тем, чтобы заменить Зеленского на бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного, который пользуется популярностью несмотря на смещение в феврале 2024 года. Кроме того, называются еще две кандидатуры на "замену" Зеленскому - начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и крайне правый политик националист, основатель батальона "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ) Андрей Билецкий.

Газета также пишет, что коррупционный скандал породил моральный кризис среди военных, и теперь "выживание Украины под угрозой".

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Владимира Зеленского", министра юстиции Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался финансовыми махинациями. По данным следствия, было отмыто около $100 млн.

На минувшей неделе премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи с коррупционным скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.