Мособлсуд вновь отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Митволя

Осужденному осталось четыре месяца до отбытия срока наказания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский облсуд в третий раз отклонил жалобу на постановление об отказе в условно-досрочном освобождении бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за хищение при строительстве метро в Красноярске. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах.

До отбытия срока наказания осужденному осталось четыре месяца. "Постановление Коломенского городского суда [о замене наказания на более мягкое] в отношении Митволя оставить без изменения", - говорится в решении апелляционной инстанции. Ранее были отклонены два аналогичных ходатайства адвокатов Митволя, как и прошение о его помиловании.

Митволь отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области, а в случае освобождения он гарантированно будет трудоустроен, говорится в документах, имеющихся в распоряжении ТАСС. Его защитники мотивировали ходатайство об УДО тем, что он отбыл более 3/4 срока, за период отбывания наказания нарушений режима содержания не допускал, взысканий не имеет, трудоустроен завхозом клуба колонии, к труду относится положительно, порученные задания выполняет качественно, администрацией учреждения характеризуется исключительно положительно, имеет поощрение, раскаивается в содеянном и для своего исправления не нуждается в полном отбывании наказания.

Кроме того, приговором суда в качестве смягчающего вину обстоятельства признано частичное возмещение им ущерба, также в целях возмещения ущерба судом наложен обращено взыскание на принадлежащие Митволю квартиру и деньги. Потерпевшие не представили возражений против УДО Митволя. Вместе с тем, по данным суда, Митволь трудоустроен и к возложенным на него обязанностям и поставленным администрацией ИК задачам относится посредственно, усердия не проявляет, требует периодического контроля со стороны администрации, хотя и не имеет взысканий, к дисциплинарной ответственности не привлекался.

О приговоре

Митволь, возглавивший совет директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным райсудом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Позднее Железнодорожный районный суд отказал в замене наказания на принудительные работы. В июле 2024 года Митволь был этапирован в колонию в Московской области. В ноябре прошлого года Коломенский горсуд Московской области отказался удовлетворять ходатайство о его УДО.

Работы по строительству метро в Красноярске начались в 1995 году, их приостанавливали из-за проблем с финансированием. В 2019 году краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проекта. Строительство первой линии метро должно завершиться в 2026 году.