В Туле в ДТП со скорой погиб один человек

Еще пятеро пострадали

ТУЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на дороге в Туле, в результате аварии погибла пассажирка Renault. Еще пять человек, в том числе медработники и пациентка, пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В результате ДТП погибла пассажирка легковой машины. Пострадали пятеро: водитель легковушки и еще четыре человека, находившиеся в машине скорой помощи, в том числе медработники и пациентка", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, на автодороге в Туле произошло лобовое столкновение легковой машины Renault и автомобиля скорой помощи, добавили в пресс-службе. Прокуратура Тульской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП и соблюдение прав пострадавших на получение медпомощи.