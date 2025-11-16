В Подмосковье произошло массовое ДТП

Пострадал один человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. На Южно-Лыткаринской дороге произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. В аварии пострадал один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

"15 ноября примерно в 18:30 мск на 24-м км Южно-Лыткаринской автодороге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на участке автотрассы произошло две аварии, участниками которых оказались семь автомобилей. Не обошлось без пострадавших. Телесные повреждения получил мужчина 1986 года рождения, его госпитализировали.