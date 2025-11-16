В Чебоксарах задержали 17-летнего юношу, удерживавшего мать и брата

Несовершеннолетний был вооружен ножом

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноября. /ТАСС/. 17-летний юноша, вооруженный ножом, удерживал в квартире мать и младшего брата-школьника. Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали несовершеннолетнего, сообщается в Telegram-канале управления МВД России по городу Чебоксары.

"В Чебоксарах полицейские при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии задержали вооруженного ножом молодого человека, удерживавшего в квартире свою мать и брата", - говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МВД по Чувашии около 17:00 мск 16 ноября от жителя Чебоксар. Мужчина сообщил, что его 17-летний сын в неадекватном состоянии начал скандалить и схватился за нож. Отец попросил его покинуть квартиру, но возле двери юноша вытолкнул его и заперся. Вместе с несовершеннолетним остались его мама и брат-младшеклассник.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции №3 управления МВД России по городу Чебоксары. На переговоры юноша не шел, дверь полицейским не открывал. Пользуясь моментом, замок открыла мать несовершеннолетнего, которой он нанес два колото-резаных ранения ног.

Задержание юноши проводилось при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по региону. Несовершеннолетний помещен в лечебное учреждение. Известно, что молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как употребляющий запрещенные вещества. Пострадавшей женщине оказывается медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.