В Польше обнаружили повреждение железной дороги на линии, ведущей на Украину

Премьер республики Дональд Туск допустил, что это мог быть акт саботажа

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Машинист поезда на северо-востоке Польши обнаружил разрыв железнодорожных путей на участке, ведущем на Украину. Об этом сообщила полиция Мазовецкого воеводства. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что повреждение путей было саботажем.

"Сегодня [в воскресенье] утром, в 07:39 [09:39 мск], машинист поезда сообщил о неполадках в железнодорожной инфраструктуре <...>. Первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда", - сообщило отделение полиции воеводства в X.

По информации радиостанции RMF24, этот участок железной дороги соединяет Варшаву с пограничным переходом "Дорохуск". Эта линия обслуживает в том числе поезда, отправляющиеся на Украину.

Произошедшее прокомментировал премьер Польши. "Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушенного участка железнодорожных путей на линии Демблин - Варшава. Возможно, речь идет об акте саботажа", - написал Туск в X.

Правоохранительные органы отметили, что в поезде на момент инцидента находились два пассажира и несколько рабочих, пострадавших нет, ведется расследование произошедшего.