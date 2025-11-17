В Южно-Сахалинске загорелось здание бывшей школы

Площадь пожара составила 800 кв. м

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют крупное возгорание в здании бывшей школы в Южно-Сахалинске, его площадь составила 800 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сообщение о возгорании в здании бывшей школы на улице Александра Матросова поступило накануне поздно вечером.

"Площадь возгорания составила 800 кв. м. Возгорание было локализовано в 01:34 (17:34 мск 16 ноября), открытое горение ликвидировано в 07:20 (23:20 мск 16 ноября). Проливка перекрытий и конструкций продолжается по настоящий момент", - сообщили в МЧС.

В ликвидации последствий пожара задействовали в общей сложности 23 сотрудника, 5 автоцистерн. Информация об эвакуированных, пострадавших уточняется. Причины инцидента выяснят после окончательной ликвидации возгорания.