На Камчатке задержали жителя Сахалинской области за попытку поджечь АЗС

Возбуждено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Камчатке в отношении жителя Сахалинской области, который пытался поджечь АЗС. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по региону.

По предварительным данным, житель Сахалинской области в ходе общения с мошенниками в мессенджерах лишился крупной суммы денег. Во время очередного звонка мужчине сообщили, что его деньги отправлены украинской стороне. Для сокрытия от правоохранительных органов этой информации и для возврата денег звонивший предложил совершить поджог АЗС в Петропавловске-Камчатском, на что мужчина согласился. Однако преступление не было доведено до конца.

"Следственным подразделением УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России ("Покушение на диверсию"). Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в ведомстве.