В Кузбассе подростка осудили за участие в террористической организации

Его приговорили к 5,5 года колонии

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 17 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил 17-летнего подростка из Кемеровской области к 5,5 года воспитательной колонии за участие в деятельности террористической организации. Он согласился напасть на учащихся одной из школ, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Подросток признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Установлено, что подросток примкнул к запрещенному в России террористическому движению. В ходе переписки с пользователем одного из мессенджеров он согласился напасть на учащихся одной из школ Кузбасса. Для этого он смог закупить камуфляжную форму и оружие, а также определил дату совершения преступления. Преступная деятельность осужденного была пресечена благодаря оперативной работе УФСБ России по Кемеровской области. Во время предварительного расследования подросток находился под стражей.