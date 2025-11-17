В ХМАО в ДТП пострадали четверо человек

Авария произошла на трассе Нефтеюганск - Сургут

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Столкновение микроавтобуса "Газ" и легкового автомобиля Renault произошло на трассе Нефтеюганск - Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате ДТП травмы получили четыре человека, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Югре.

"В результате автоаварии водитель автомобиля Renault и его пассажир, а также два пассажира автомобиля "Газ" получили травмы", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, на 51 км автодороги Нефтеюганск - Сургут в Сургутском районе Югры, 36-летний водитель Renault не справился с управлением и допустил занос транспортного средства на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Газ".