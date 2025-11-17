В Новосибирске завели дело на создателей канала незаконной легализации мигрантов

По предварительным данным, им удалось легализовать не менее 80 иностранцев

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Новосибирске против жителей, занимавшихся незаконной легализацией иностранцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Установлено, что семейная пара - гражданка России и гражданин одной из центральноазиатских республик - изготовляли для выходцев из ближнего зарубежья фиктивные бланки уведомлений о прибытии, поддельные договоры на осуществление трудовой деятельности с физическими и юридическими лицами. По предварительным данным, таким образом супруги легализовали не менее 80 иностранцев.

"Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ России.